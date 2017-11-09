На Тернопільщині автомобіль на темній ділянці траси вбив пішохода

На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванаць близько 19:30 сталась дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий - житель Скалата, 1992 року народження.



На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.

Водій іномарки на момент ДТП був тверезий. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області