На Тернопільщині автомобіль на темній ділянці траси вбив пішохода

На Тернопільщині автомобіль на темній ділянці траси вбив пішохода

20:30 09.11.2017
На Тернопільщині автомобіль на темній ділянці траси вбив пішохода

На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванаць близько 19:30 сталась дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий - житель Скалата, 1992 року народження.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.

Водій іномарки на момент ДТП був тверезий. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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