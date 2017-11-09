Під час ДТП на Львівщині жахливо загинув 77-річний чоловік
Під час ДТП на Львівщині жахливо загинув 77-річний чоловік
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:35 на автодорозі Київ–Чоп в селі Красів, Миколаївського району.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Пежо 307», 45-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на пішохода, 77-річного жителя цього ж району.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області