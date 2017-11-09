На Харківщині затримали чоловіка, який розбив голову жінці

На Харківщині затримали чоловіка, який розбив голову жінці

12:20 09.11.2017
На Харківщині затримали чоловіка, який розбив голову жінці

Із рубленою раною голови 44-річну мешканку селища Вільшани медики госпіталізували до харківської лікарні. Зараз стан її здоров’я задовільний.

Про подію до Дергачівського відділу поліції повідомила сусідка потерпілої, до якої за допомогою звернулась жінка. Також сусідка викликала швидку.

Зі слів постраждалої стало відомо, що її побив 49-річний співмешканець, який зловживає алкоголем.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Суди над беркутівцями досі тривають. А чи вважаєте ви всіх бійців Беркута, які були на Майдані – злочинцями?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.