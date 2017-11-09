На Харківщині затримали чоловіка, який розбив голову жінці
На Харківщині затримали чоловіка, який розбив голову жінці
Із рубленою раною голови 44-річну мешканку селища Вільшани медики госпіталізували до харківської лікарні. Зараз стан її здоров’я задовільний.
Про подію до Дергачівського відділу поліції повідомила сусідка потерпілої, до якої за допомогою звернулась жінка. Також сусідка викликала швидку.
Зі слів постраждалої стало відомо, що її побив 49-річний співмешканець, який зловживає алкоголем.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області