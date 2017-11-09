На Львівщині судитимуть винуватця ДТП, в якій загинули троє людей
На Львівщині судитимуть винуватця ДТП, в якій загинули троє людей
Прокуратурою Львівської області затверджено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули троє осіб, а ще двоє травмувались.
Встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Benz-Sprinter», 24.07.2017, рухаючись по трасі «Київ-Чоп», поблизу с.Чишки Пустомитівського району, не дотримався безпечної дистанції та на великій швидкості здійснив наїзд на автомобіль «ВАЗ-2107», який у свою чергу зіткнувася із причепом автомобіля марки «Volvo».
Внаслідок порушення водієм «Мерседеса» правил дорожнього руху, водій та двоє пасажирів «ВАЗу» загинули на місці пригоди, а ще двоє отримали середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.
Такі протиправні дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Санкція вказаної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.
На даний час, зловмисник утримується в «Львівській установі виконання покарань №19», а обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті.
Зазначимо, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалось прокуратурою області, яка і забезпечуватиме підтримання державного обвинувачення у суді.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області