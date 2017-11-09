На Прикарпатті затримано чоловіка, який побив та задушив жінку

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом убивства молодої жінки.

Встановлено, що у співжителів під час розпивання спиртних нопоїв виник конфлікт, у результаті якого чоловік наніс своїй співмешканці удари руками по тілу та голові, після чого позбавив життя шляхом удушення.

Наразі 38-річного коломиянина затримано за підозрою у скоєнні злочину в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України ( «Умисне вбивство»), та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області