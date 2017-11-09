В Одесі затримані іноземці, які інсценували ДТП для пограбування водія

Одеська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений групою осіб).

Під час розслідування працівники місцевої прокуратури спільно зі співробітниками Малиновського відділу поліції затримали «по гарячих слідах» трьох іноземців. Чоловікам оголошено про підозру у пограбуванні громадянки. Незаконними діями потерпілій спричинено понад 80 тисяч гривень.

На теперішній час за клопотанням прокуратури судом вказаних осіб арештовано.

Установлено, що у листопаді цього року затримані інсценували дорожньо-транспортну пригоду, а у подальшому під час усного конфлікту один із зловмисників проник до салону авто потерпілої та викрав сумку з майном.

Наразі перевіряється причетність затриманих до інших злочинів аналогічного характеру, вчинених на території м. Одеси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Одеської області