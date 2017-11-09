ДТП на міжміській трасі на Полтавщині: один водій загинув, інший травмувався
ДТП на міжміській трасі на Полтавщині: один водій загинув, інший травмувався
О 19:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 256 кілометрі автодороги Київ-Харків.
Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що зіткнулися автомобілі «Хюндай Сантафе» та «Фіат Дукато».
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Фіат» загинув на місці, водій автомобіля «Хюндай» отримав тілесні ушкодження і доставлений до Хорольської ЦРЛ.
В ліквідації наслідків ДТП приймало участь одне відділення 1-го Державного пожежно-рятувального посту.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області