ДТП на міжміській трасі на Полтавщині: один водій загинув, інший травмувався

ДТП на міжміській трасі на Полтавщині: один водій загинув, інший травмувався

22:30 09.11.2017
ДТП на міжміській трасі на Полтавщині: один водій загинув, інший травмувався

О 19:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 256 кілометрі автодороги Київ-Харків.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що зіткнулися автомобілі «Хюндай Сантафе» та «Фіат Дукато».

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Фіат» загинув на місці, водій автомобіля «Хюндай» отримав тілесні ушкодження і доставлений до Хорольської ЦРЛ.

В ліквідації наслідків ДТП приймало участь одне відділення 1-го Державного пожежно-рятувального посту.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Суди над беркутівцями досі тривають. А чи вважаєте ви всіх бійців Беркута, які були на Майдані – злочинцями?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.