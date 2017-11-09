На Луганщині поліцейські знайшли та затримали вбивць молодого чоловіка
На Луганщині поліцейські знайшли та затримали вбивць молодого чоловіка
Оперативники Лисичанського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції викрили та затримали двох чоловіків, які підозрюються у скоєні тяжкого злочину.
Днями до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення 35-річного місцевого мешканця про те, що в покинутому будинку по вул. Первомайській він виявив невідомого чоловіка без ознак життя.
На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом Лисичанського відділу поліції та прокурором міста.
Першочерговими заходами, проведеними на місці події, правоохоронці встановили особистість жертви злочину – це був 26-річний місцевий мешканець. Судово-медичний експерт констатував, що смерть чоловіка настала приблизно тиждень тому від завданих тілесних ушкоджень в область голови.
Встановлення обставин події та осіб, які могли бути причетними до скоєння злочину, оперативники почали з опитування можливих свідків – мешканців навколишніх будинків та продавчинь магазинів, які знаходяться поруч. Вже через кілька годин поліцейські вийшли на слід можливих підозрюваних.
В ході проведення оперативно - розшукових заходів лисичанські оперативники спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції у містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне встановили місцезнаходження підозрюваних. Ними виявилися двоє безробітних - 24–річний місцевий мешканець та 27–річний громадянин РФ, який, як з’ясувалося, з 2010 року перебуває на території України нелегально.
Попередньо, зі слів затриманих, ще 30 жовтня, під час вживання оковитої між ними та потерпілим виник конфлікт, який переріс у бійку. «З’ясувавши» таким чином відносини, вони залишили побитого товариша та розійшлися.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області