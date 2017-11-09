На Луганщині поліцейські знайшли та затримали вбивць молодого чоловіка

Оперативники Лисичанського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції викрили та затримали двох чоловіків, які підозрюються у скоєні тяжкого злочину.

Днями до Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення 35-річного місцевого мешканця про те, що в покинутому будинку по вул. Первомайській він виявив невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом Лисичанського відділу поліції та прокурором міста.

Першочерговими заходами, проведеними на місці події, правоохоронці встановили особистість жертви злочину – це був 26-річний місцевий мешканець. Судово-медичний експерт констатував, що смерть чоловіка настала приблизно тиждень тому від завданих тілесних ушкоджень в область голови.

Встановлення обставин події та осіб, які могли бути причетними до скоєння злочину, оперативники почали з опитування можливих свідків – мешканців навколишніх будинків та продавчинь магазинів, які знаходяться поруч. Вже через кілька годин поліцейські вийшли на слід можливих підозрюваних.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів лисичанські оперативники спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції у містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне встановили місцезнаходження підозрюваних. Ними виявилися двоє безробітних - 24–річний місцевий мешканець та 27–річний громадянин РФ, який, як з’ясувалося, з 2010 року перебуває на території України нелегально.

Попередньо, зі слів затриманих, ще 30 жовтня, під час вживання оковитої між ними та потерпілим виник конфлікт, який переріс у бійку. «З’ясувавши» таким чином відносини, вони залишили побитого товариша та розійшлися.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області