На Донеччині суд направив на спецлікування нападника на поліцейського

26–річний мешканець Маріуполя, який скоїв розбійний напад на поліцейського з метою заволодіння його зброєю, потребує лікування у спеціалізованій установі.

Установлено, що в середині вересня 2016 року чоловік вчинив розбійний напад на працівника спеціального батальну поліції «Чернігів», який ніс службу на блокпосту «Елеватор міст», при цьому намагаючись позбавити життя останнього. Нападника було затримано та передано правоохоронцям.

В ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1, встановлено, що під час вчинення злочину злочинець страждав хронічним психічним захворюванням, яке позбавляло його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.

З урахуванням психіатричного захворювання обвинуваченого, Приморським районним судом м. Маріуполя вирішено застосувати до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу суворого режиму.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області