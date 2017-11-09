Переселенець із Криму засуджений за збут психотропів на Полтавщині

Працівники Полтавської місцевої прокуратури підтримали обвинувачення в Київському районному суді Полтави щодо 42-річного переселенця з Автономної Республіки Крим.

За словами заступника керівника вищезгаданої прокуратури Олександра Рябовола, у червні 2017 року обвинувачений за місцем проживання виготовив психотропну речовину – метамфетамін, частину якої увечері того ж дня поблизу стадіону «Ворскла» продав малознайомій особі. Аналогічні дії він вчинив у липні, одразу після чого був затриманий.

Під час обшуку в квартирі чоловіка правоохоронці виявили 6 шприців із метамфетаміном, опієм ацетильованим, а також 70 г особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

«У суді сусіди обвинуваченого пояснили, що майже 2 роки не мали спокою, оскільки до квартири останнього постійно приходили наркозалежні особи, а звідти відчувався різкий запах ацетону. На подвір’ї жителі будинку неодноразово знаходили використані медичні шприци. Сам зловмисник, знаходячись у стані наркотичного сп’яніння, у відповідь на зауваження часто погрожував їм фізичною розправою. Крім цього, свідки розповіли, що бачили, як чоловік вирощував у дворі кущі коноплі»,- зазначив заступник керівника прокур атури.

Вироком суду 1-ї інстанції вищезгаданий громадянин засуджений до 7 років позбавлення волі за сукупністю злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, вчинені повторно), ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту, вчинені повторно), із конфіскацією усього належного йому майна.

Якщо вирок набере законної сили – це буде вже друга судимість зазначеної особи за аналогічні злочини.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області