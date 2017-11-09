На Черкащині чоловіка засуджено за навмисне вбивство дружини

На Черкащині чоловіка засуджено за навмисне вбивство дружини

15:00 09.11.2017
На Черкащині чоловіка засуджено за навмисне вбивство дружини

Прокуратурою області підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням 40-річного жителя м. Канів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Завдяки належному процесуальному керівництву досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2016, в м. Канів чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у власній квартирі, під час сварки із своєю співмешканкою наніс останній численну кількість ударів кулаками та кухонним ножем, унаслідок чого жінка померла.

За принципової позиції державного обвинувача, який враховуючи тяжкість вчиненого злочину та суспільну небезпеку скоєного, наполягав на суворому покаранні, вироком Золотоніського міськрайонного суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.На цей час вирок суду не вступив в законну силу, триває строк апеляційного оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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