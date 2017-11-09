На Київщині молодика судитимуть за зґвалтування 12-річної дитини

Установлено, що 19-річний хлопець, засуджений за вчинення крадіжок, до якого застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, вчинив новий злочин.

Так, у серпні поточного року, у вечірній час, перебуваючи на вулиці одного із сіл Баришівського району, хлопець зустрів свою 12-річну знайому, та маючи умисел на здійснення насильницького статевого акту для задоволення своїх природніх потреб, під надуманим приводом попросив дівчину провести його до залізничної станції.

У подальшому, знаходячись поблизу залізничної станції, впевнившись у відсутності сторонніх осіб, зловмисник запропонував малолітній провести її додому, знаючи, що дорога до будинку дівчини проходить через лісосмугу, на що та погодилась, довірившись хлопцю.

Перебуваючи у вказаній лісосмузі злочинець, будучи в стані алкогольного сп’яніння, всупереч волі потерпілої, усвідомлюючи що вона є малолітньою особою, застосувавши фізичну силу, повалив потерпілу на землю та здійснив над нею насильницький статевий акт.

Після цього, гвалтівник допоміг одягнутись потерпілій та словесно залякав її щоб вона нічого не розповідала своїм близьким. Однак, коли дівчина прийшла додому, то одразу зізналась батькам про те, що сталося.

Гвалтівника одразу ж було затримано в порядку ст. 208 КПК України, оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами досудового розслідування Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно гвалтівника за ч. 4 ст. 152 (згвалтування малолітньої) КК України.

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області