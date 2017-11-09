У Харкові неадекватний чоловік пустив сигнальну ракету, але не пустив патрульних

О 14:53 до поліції надійшло повідомлення про те, що під припаркованим автомобілем мешканець району виявив невідомий пристрій.

На місце події негайно виїхали керівники та слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. За адресою поліцейські встановили, що 38-річний житель будинку на вулиці Астрономічній з вікна кинув сигнальну ракету, попередньо привівши її в дію. Зі слів дружини, чоловік зловживає спиртними напоями та наркотичними засобами.

Співробітники Управління «КОРД» примусово відчинили двері квартири, де забарикадувався правопорушник та затримали його.

Як розповів начальник Київського відділу поліції міста Харкова Олександр Коцар, в помешканні чоловіка поліцейські виявили 4 шприці з рідиною бурого кольору, близько кілограму насіння маку, три пляшки з рідиною з характерним запахом ацетону.

Біля будинку експерти вибухо-технічного управління полії вилучили корпус «РСП 30» та обвуглені металеві елементи.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області