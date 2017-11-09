У Прилуках патрульні затримали молодика, який з ножем напав на людину

По допомогу до поліції звернувся 49-річний житель Прилук і повідомив, що потребує невідкладної медичної допомоги, бо постраждав від рук нападника.

На місце пригоди негайно прибув наряд поліції. Правоохоронці опитали постраждалого й відновили хронологію подій тієї ночі, коли чоловік підійшов до банкомата на місцевому вокзалі, щоб зняти гроші.



Краєм ока він помітив підозрілого юнака, який крутився неподалік. Після кількох невдалих спроб зняти готівку, чоловік з пустими кишенями направився додому. За кілька метрів до нього підійшов хлопець, якого чоловік бачив біля вокзалу, та почав вимагати гроші, погрожуючи ножем. Під час короткої сутички нападник вдарив чоловіка ножем в руку та втік.

По «гарячих слідах» оперативники Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області встановили особу юнака, який міг бути причетний до нападу. Вже через годину нападник був затриманий та доставлений до Прилуцького відділу поліції.

Молодик добровільно видав ніж та надав правдиві свідчення, розповівши всі подробиці злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) - карається позбавленням волі на строк до 4 років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області