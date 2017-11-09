У слідчому ізоляторі Кременчука помер чоловік, поліція веде розслідування
У слідчому ізоляторі Кременчука помер чоловік, поліція веде розслідування
49-річний мешканець міста Горішні Плавні перебував у ізоляторі тимчасового тримання міста Кременчук відповідно до ухвали суду.
Чоловікові у камері стало зле, працівники поліції викликали швидку. По приїзду медики констатували смерть арештованого.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тіло загиблого направили на експертизу для з’ясування причин смерті.
Обставини з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області