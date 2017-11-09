На Львівщині старшокласник раптово помер у навчальному закладі
На Львівщині старшокласник раптово помер у навчальному закладі
На Львівщині помер старшокласник.
Працівники поліції встановлюють обставини його смерті. За фактом відкрите кримінальне провадження.
В Личаківський відділ поліції надійшла інформація про те, що в одному із навчальних закладів міста Винники помер 16-річний учень.
Попередньо встановлено, що юнак поскаржився на погане самопочуття. Йому викликали «швидку допомогу», однак медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати школяра.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Призначено судово-медичну експертизу.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області