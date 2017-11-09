На Херсонщині чоловіка засуджено за навмисне вбивство батька

Злочин стався наприкінці минулого року в одному з сіл Великолепетиського району. У поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що з квартири її сусідів чути крики про допомогу.

Працівники поліції виїхали за вказаною адресою. Коли вони підходили до квартири, то з неї вибіг чоловік, який виявився 28-річним сином господаря. Сина затримали.

У квартирі працівники поліції виявили тіло 59-річного господаря, який помер внаслідок механічної асфіксії. Під час огляду кімнати оперативники виявили сліди боротьби. Як розповіла мати загиблого, між її сином та онуком постійно виникали конфлікти. Онук вживав наркотики, зловживав алкоголем та ніде не працював. Через це батько його постійно сварив.

Того дня між чоловіками знов виник конфлікт, під час якого син задушив батька, після чого намагався втекти.



Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Згідно з вироком суду чоловіка визнано винним у скоєнні умисного вбивства та призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.



За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області