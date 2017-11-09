Під час ДТП у Львові дістав поранення пасажир одного з автомобілів-учасників

Під час ДТП у Львові дістав поранення пасажир одного з автомобілів-учасників

17:00 09.11.2017
Під час ДТП у Львові дістав поранення пасажир одного з автомобілів-учасників

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:10 на перехресті вулиць Любінська та Петлюри у Львов

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мітсубісі Кольт» під керуванням 42-річної львів’янки та автомобіля «Сітроен С4», яким керував 28-річний мешканець Львова.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав пасажир «Мітсубісі», 79-річний львів’янин.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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