Під час ДТП у Львові дістав поранення пасажир одного з автомобілів-учасників
Під час ДТП у Львові дістав поранення пасажир одного з автомобілів-учасників
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:10 на перехресті вулиць Любінська та Петлюри у Львов
Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мітсубісі Кольт» під керуванням 42-річної львів’янки та автомобіля «Сітроен С4», яким керував 28-річний мешканець Львова.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав пасажир «Мітсубісі», 79-річний львів’янин.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області