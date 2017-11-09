На Львівщині троє дорослих та двоє дітей отруїлись побутовим газом
На Львівщині троє дорослих та двоє дітей отруїлись побутовим газом
У Пустомитівському районі п’ятеро людей отруїлися чадним газом, двоє із них – діти.
Подія сталася сьогодні, 09 жовтня, у селі Оброшино. На місці працює слідчо-оперативна група.
У Пустомитівське відділення поліції близько 08:15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей – 5-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Усі вони були доставлені у медичні заклади Львова.
Після обстеження та надання медичної допомоги потерпілих відпустили додому.
Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області