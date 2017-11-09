У Хмельницькому СБУ затримала адвоката на хабарі

У Хмельницькому СБУ затримала адвоката на хабарі

20:00 09.11.2017
У Хмельницькому СБУ затримала адвоката на хабарі

Співробітники Служби безпеки України затримали у Хмельницькому на хабарі у тисячу доларів США місцевого адвоката.

Правоохоронці встановили, що адвокат вимагав у свого підзахисного тисячу доларів США за обіцянку нібито вплинути на прийняття рішення про закриття кримінального провадження за незаконну торгівлю алкогольними напоями.

Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником першої частини хабара у розмірі триста американських доларів.

Співробітники СБ України затримали адвоката в центрі міста у власному автомобілі після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі сімсот доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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