СБУ викрила на хабарі одного з керівників інспекції Держенергонагляду Миколаївщини

СБУ викрила на хабарі одного з керівників інспекції Держенергонагляду Миколаївщини

21:00 09.11.2017
СБУ викрила на хабарі одного з керівників інспекції Держенергонагляду Миколаївщини

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі одного із керівників інспекції Держенергонагляду у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого бізнесмена тридцять тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв підприємцю переглянути у бік зменшення суми видатків на технічні умови підключення до електромереж та споживання електроенергії.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника регіональної інспекції Держенергонагляду у центрі Миколаєва після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі одного із керівників інспекції Держенергонагляду у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого бізнесмена тридцять тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв підприємцю переглянути у бік зменшення суми видатків на технічні умови підключення до електромереж та споживання електроенергії.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника регіональної інспекції Держенергонагляду у центрі Миколаєва після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4104#.BVShpPHn.dpbs

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