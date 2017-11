СБУ викрила на хабарі одного з керівників інспекції Держенергонагляду Миколаївщини

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі одного із керівників інспекції Держенергонагляду у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого бізнесмена тридцять тисяч гривень. За таку суму чиновник обіцяв підприємцю переглянути у бік зменшення суми видатків на технічні умови підключення до електромереж та споживання електроенергії.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника регіональної інспекції Держенергонагляду у центрі Миколаєва після отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

