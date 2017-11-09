На Львівщині батько та син обеззброїли зловмисника, який погрожував нападом

На Львівщині батько та син обеззброїли зловмисника, який погрожував нападом

22:00 09.11.2017
На Львівщині батько та син обеззброїли зловмисника, який погрожував нападом

У Жовківське відділення поліції о 13:30 надійшло повідомлення від 48-річного жителя одного із сіл району.

Чоловік повідомив, що до нього на подвір’я зайшов невідомий і намагався увірватись у будинок, погрожуючи предметом, схожим на пістолет.

Власник разом із сином, сприйнявши це як реальну загрожу життю, відібрали зброю у зловмисника та зателефонували у поліцію.

Правоохоронці встановили особу чоловіка – 58-річного жителя району. Предмет, схожий на пістолет, вилучено і скеровано на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Вчинення цього злочину карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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