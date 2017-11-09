Піл час серйозної ДТП на Житомирщині поранені троє людей

Піл час серйозної ДТП на Житомирщині поранені троє людей

23:00 09.11.2017
Піл час серйозної ДТП на Житомирщині поранені троє людей

Зіткнення двох автомобілів сталося на 174 км. автодороги Київ-Чоп.

За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen Passat», 29-річний житель смт Пулин, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz Vito» під керуванням 29-річного жителя Одещини.

У результаті ДТП три пасажирки автомобіля «Volkswagen», жительки смт Пулин віком 22 та 24 роки, отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до районного медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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