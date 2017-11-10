На Луганщині злочинця засуджено за пограбування та розбій

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення місцевим мешканцем грабіжу, поєднаному з проникненням у приміщення, що завдав значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 186 КК України), та розбою, поєднаному з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).

Встановлено, що у березні 2017 року раніше судимий мешканець міста Сєвєродонецька проник до приміщення ломбарду та заволодів грошовими коштами у сумі 56,5 тис грн та ювелірними виробами на суму майже 111 тис грн. Крім того, у квітні цього ж року молодик проник до магазину, де, погрожуючи власниці кухонною сокирою, заволодів грошовими коштами, майном потерпілої та продукцією магазину.

Пізніше чоловіка було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Натепер вироком Сєвєродонецького міського суду його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186 та ч. 3 ст. 187 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області