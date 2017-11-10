На Донеччині судитимуть шахрайку, яка видурила в людей шалені гроші

Під час досудового розслідування, яке проводили органи поліції за процесуального керівництва прокуратури Донецької області, встановлено, що 30-річна мешканка м. Маріуполя разом із знайомою (матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження) з грудня 2016 по березень 2017 року займалася шахрайством на території міста.

Заради грошей обвинувачена разом із поплічницею «розігрували» перед потерпілими справжню театральну постанову.

Так, вона знайомилась із жінками похилого віку, представляючись служителем церкви, і розповідала їм, що займається лікуванням людей, а на їх рідних, нібито, накладено «порчу». Інша правопорушниця грала роль вдячної «клієнтки» псевдо-цілительки, через що введені в оману бабусі починали вірити словам жінок.

Шахрайка запевняла потерпілих, що вміє «знімати порчу», але для цього їй необхідні усі гроші та коштовності жінок для проведення у їх присутності магічного ритуалу. Після того, як старенькі виносили з дому усі коштовні речі, правопорушниці їх підміняли різаним папером.

Таким чином від рук «цілительки» постраждали 3 мешканки Маріуполя – 82, 80 та 74 років. Їм було спричинено матеріальний збиток на загальну суму близько 100 тис грн.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) прокуратурою затверджено та направлено до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області