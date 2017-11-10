На Волині чоловік потрапив під автомобіль та вже у лікарні помер

На Волині чоловік потрапив під автомобіль та вже у лікарні помер

01:00 10.11.2017
На Волині чоловік потрапив під автомобіль та вже у лікарні помер

Близько 23:10 на автодорозі сполученням «Луцьк-Рівне» неподалік села Піддубці 42-річний лучанин, керуючи автомобілем «Renault» здійснив наїзд на 36-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий невдовзі помер у лікарні. 

Встановлено, що 36-річний мешканець села Гаразджа переходив дорогу у невстановленому місці. Водій транспортного засобу був тверезий.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у терапевтичне відділення Луцької міської клінічної лікарні, де на наступний день він помер.

За фактом ДТП слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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