На Прикарпатті знешкоджено банду, яка виготовляла та збувала амфетамін

На Прикарпатті знешкоджено банду, яка виготовляла та збувала амфетамін

06:00 10.11.2017
На Прикарпатті знешкоджено банду, яка виготовляла та збувала амфетамін

Прокуратурою Івано-Франківської області, спільно з УСБУ в області та ГУ НП в області, виявлено організовану групу, члени якої упродовж серпня-листопада 2017 року на території Івано-Франківської області незаконно виготовляли та збували психотропну речовину-амфетамін в особливо великих розмірах.

Встановлено, що після чергового збуту зазначеної психотропної речовини в кількості 1000 гр. указаних осіб затримано.  

За місцем їх проживання вилучено таку ж психотропну речовину, а також особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», лабораторний посуд та обладнання, за допомогою якого виготовлялась психотропна речовина. 

На даний час вирішується питання про оголошення трьом особам підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, застосування щодо них запобіжного заходу – тримання під вартою.  

Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

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