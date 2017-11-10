На Запоріжжі у палаючій кімнаті будинку рятувальники натрапили на тіло людини

На Запоріжжі у палаючій кімнаті будинку рятувальники натрапили на тіло людини

00:00 10.11.2017
На Запоріжжі у палаючій кімнаті будинку рятувальники натрапили на тіло людини

О 21:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного подвір’я по вул. Лиманна м. К.-Дніпровське.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горять речі та меблі у кімнаті житлового будинку на загальній площі 15 м. кв.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло без ознак життя. Загиблий – 57-річний власник будинку. О 21:45 рятувальники локалізували пожежу, а о 23:04 повністю ліквідували, провівши розбір та пролив конструкцій. 

Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

До ліквідації пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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