На Запоріжжі у палаючій кімнаті будинку рятувальники натрапили на тіло людини
На Запоріжжі у палаючій кімнаті будинку рятувальники натрапили на тіло людини
О 21:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного подвір’я по вул. Лиманна м. К.-Дніпровське.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горять речі та меблі у кімнаті житлового будинку на загальній площі 15 м. кв.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло без ознак життя. Загиблий – 57-річний власник будинку. О 21:45 рятувальники локалізували пожежу, а о 23:04 повністю ліквідували, провівши розбір та пролив конструкцій.
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
До ліквідації пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області