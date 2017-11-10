У Запоріжжі поліція виявила небезпечну банду, створену за етнічним приципом

Працівники поліції в Олександрівському районі Запоріжжя викрили злочинну групу у складі трьох іноземців, які підозрюються у скоєнні злочинів на території України.

У фігурантів, які пересувались на викраденому автомобілі, вилучена зброя та боєприпаси.

Триває перевірка на їх причетність до вчинення нерозкритих злочинів.

Під час профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки, та у ході операції «Мігрант» працівники Управління карного розшуку спільно з ротою поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області затримали міжрегіональну злочинну групу у складі трьох осіб.

Громадяни республіки Азербайджан 1993, 1961 та 1995 років народження підозрюються у вчиненні ряду злочинів, передбачених ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

8 листопада працівники поліції зупинили автомобіль «Мерседес», яким фігуранти незаконно заволоділи у громадянина Туреччини на території міста Дніпро. Під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних та огляду автомобілю правоохоронці вилучили гранату «Ф-1», гранату «РГД-5», 2 запали, пістолет EKOL 9 мм з ознаками переробки та набої до нього. Вилучену зброю та боєприпаси направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

За порушення правил перебування і транзитного проїзду через територію України до Державної міграційної служби у Запорізькій області скеровано матеріали для притягнення двох зловмисників до відповідальності, передбаченої ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Триває перевірка членів злочинної групи на причетність до вчинення нерозкритих злочинів на території України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області