На Київщині службовий пес відшукав чоловіка, який 3 дні прожив у лісі

На Київщині службовий пес відшукав чоловіка, який 3 дні прожив у лісі

09:40 10.11.2017
На Київщині службовий пес відшукав чоловіка, який 3 дні прожив у лісі

Шукали 56-річного жителя села Андріївка весь особовий склад Вишгородський відділ поліції, кінологічна служба, було задіяно ряд технічних засобів.

На третю добу пошуків чотирилапий службовий собака знайшов бідолаху - голодного, змерзлого та наляканого. За 4 кілометри від домівки, посеред лісових хащ, під кроною дерев, чоловік обладнав курінь та ховався там від сусідів.

Виявилося, що напередодні між односельцями виник конфлікт через пернатих. Індик зниклого чоловіка заклював сусідського півня. За словами розшуканого, він злякався помсти від господарів потерпілого птаха та втік з дому.

На щастя, поліцейські повернули чоловіка додому неушкодженим, до схвильованої матері, яка й повідомила про зникнення сина правоохоронцям.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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