На трасі Київ-Чоп автоцистерна на смерть збила необачну людину
На трасі Київ-Чоп автоцистерна на смерть збила необачну людину
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Винники.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автоцистерни «ДАФ», 33-річний мешканець Хмельниччини, скоїв наїзд на пішохода, 43-річного мешканця Закарпаття, котрий переходив проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області