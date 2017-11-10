На Київщині чоловіка звіряче вбили на очах його тяжко хворої жінки

На Київщині чоловіка звіряче вбили на очах його тяжко хворої жінки

08:20 10.11.2017
На Київщині чоловіка звіряче вбили на очах його тяжко хворої жінки

Про трагічну подію повідомив правоохоронцям внук загиблого, житель с. Требухів. Прийшовши додому, він виявив бездиханне тіло свого дідуся та налякану бабусю, яка вже багато років прикута до ліжка.

На місце події прибули представники місцевого громадського формування «Щит» та поліцейські Броварський відділ поліції. На тілі загиблого 63-річного чоловіка виявили численні колото-різані тілесні ушкодження.

Спільними координованими діями правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника - 53-річного місцевого жителя. Виявилося, що напередодні трагедії він допомагав загиблому по господарству, після чого розпивали спиртне. Між чоловіками виникла сварка і розлючений гість накинувся з ножем на господаря. На цьому п’яний зловмисник не зупинився – тривалий час голосно лаявся, жбурляв побутові речі та накинувся на хвору літню жінку, яка була в сусідній кімнаті, після чого втік.

Наразі речові докази вилучено.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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