На Рівненщині випадкова перехожа помітила в машині закривавленого водія

До поліції днями, близько 22 години зателефонувала 32-рівнянка та повідомила, що на вулиці Тиха села Великий Олексин вона виявила автомобіль, у якому знаходиться закривавлений водій.

Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження 43-річний мешканець села Липини Волинської області отримав під час конфлікту із товаришем, 28-річним жителем села Великий Олексин, який стався у полі неподалік населеного пункту на ґрунті ревнощів до знайомої дівчини.

У чоловіка діагностували політравму черевної порожнини, ножове поранення грудної клітки, шиї, рота, перелом руки та госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.

Крім того, о пів на дванадцяту вечора до поліції повідомили лікарі Рівненської центральної міської лікарні, що до них з проникаючим ножовим поранення черевної порожнини, стегна, шиї та спини каретою швидкої медичної допомоги доставили 28-річного жителя села Великий Олексин. Як пояснив потерпілий поліцейським, тілесні ушкодження він отримав у ході сварки зі своїм знайомим із Волині, який приїхав у гості.

Життю обох учасників події нічого не загрожує.

У поліції за фактами нанесення тяжких тілесних ушкоджень обом чоловікам розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області