У Маріуполі чоловік погрожував дружині саморобною вогнепальною зброєю

У Маріуполі чоловік погрожував дружині саморобною вогнепальною зброєю

10:00 10.11.2017
У Маріуполі чоловік погрожував дружині саморобною вогнепальною зброєю

Задля авторитету 40-річний місцевий мешканець у сімейній сварці почав погрожувати своїй дружині саморобною зброєю.

З’ясувалось, що 3 роки тому пістолет чоловік зробив самостійно та зберігав для самооборони.

Напередодні, близько шостої вечора, до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про погрозу вогнепальною зброєю. 44-річна жінка повідомила, що у ході сімейної сварки чоловік дістав саморобний пістолет. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, чоловік на підпитку почав агресивно себе поводити, розпочалась сварка. Злочинець згадав, що колись самостійно змайстрував пістолет, і вирішив «приструнити» дружиною. Раніше чоловік вже був осуджений.

Правоохоронці вилучили пістолет, а сімейному дебоширу загрожує до 7 років позбавлення волі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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