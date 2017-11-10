На Донеччині через нещасний випадок трагічно загинув водій вантажівки

До чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що на автодорозі поблизу Лимана стався нещасний випадок із летальним наслідком.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що загиблим є житель Краматорська 1966 року народження. Чоловік працював на приватному підприємстві і приїхав в Лиманський район на автомобілі ДАФ за вантажем.

За попередніми даними, коли водій розвантажував залишки сміття, зачепив кузовом електричні дроти і його вдарило струмом. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Інформацію про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, якщо воно спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки).

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області