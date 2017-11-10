На Київщині викрито банду, яка переправляла громадян В’єтнаму за кордон

Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБУ та СУ ГУНП в області затримала організовану групу з чотирьох осіб, яка за грошову винагороду займалась незаконним переправленням громадян Соціалістичної Республіки В’єтнам через державний кордон України, використовуючи підроблені запрошення на в’їзд іноземцям від підставних фізичних осіб.

Установлено, що організатором вказаного злочинного угрупування є 49-річний в’єтнамець, який залучив до незаконної діяльності жінку та її 18-річного сина, а також одного українця. В’єтнамці, використовуючи свої численні родинні та дружні зв’язки, здійснювали пошук своїх співвітчизників, які мали бажання в’їхати в Україну.

У подальшому, через використання підставних осіб, зловмисники організовували оформлення нотаріально посвідчених фіктивних запрошень для оформлення в консульських установах в’їздних віз.

Після проходження державного кордону України, в’єтнамців перевозили до розташованих у Київській, Одеській та Херсонській областях підпільних виробництв та точок оптової і роздрібної торгівлі на ринках з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Крім цього, громадян Соціалістичної Республіки В’єтнам переправляли до країн ЄС також для трудової експлуатації. За свої послуги члени ОЗУ брали грошові кошти, сума яких коливалась від декількох сотен до тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області