У Бахмуті суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві

У Бахмуті суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві

10:40 10.11.2017
У Бахмуті суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві

38-річна мешканка міста Бахмут чекатиме вироку суду під вартою. Таке рішення ухвалив Артемівський міськрайонний суд, задовольнивши клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній жінці у вбивстві власного чоловіка.

Під час досудового розслідування встановлено, що 2 листопада чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився вдома разом із своєю дружиною. Під час сварки він почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу жінки, принижуючи її честь та гідність, а також спричинив їй тілесні ушкодження.

У відповідь на образи жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним кривдника в область шиї, від чого останній помер на місці.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури суд заарештував підозрювану на 60 діб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Суди над беркутівцями досі тривають. А чи вважаєте ви всіх бійців Беркута, які були на Майдані – злочинцями?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.