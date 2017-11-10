У Бахмуті суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві

38-річна мешканка міста Бахмут чекатиме вироку суду під вартою. Таке рішення ухвалив Артемівський міськрайонний суд, задовольнивши клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній жінці у вбивстві власного чоловіка.

Під час досудового розслідування встановлено, що 2 листопада чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився вдома разом із своєю дружиною. Під час сварки він почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу жінки, принижуючи її честь та гідність, а також спричинив їй тілесні ушкодження.

У відповідь на образи жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним кривдника в область шиї, від чого останній помер на місці.



Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури суд заарештував підозрювану на 60 діб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області