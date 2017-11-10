На Чернігівщині до складу банди наркодилерів входив працівник ДСНС

На Чернігівщині до складу банди наркодилерів входив працівник ДСНС

11:40 10.11.2017
На Чернігівщині до складу банди наркодилерів входив працівник ДСНС

Прокуратурою області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України в області 07.11.2017 викрито працівника Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, який за попередньою змовою з місцевим жителем збував психотропні речовини на території м. Чернігова.

Слідчим відділом прокуратури області правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
На даний час слідство триває, вживаються заходи з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.  

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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