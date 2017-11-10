На Донеччині 15-річний підліток вижив після падіння з вікна на 7-му поверсі

На Донеччині 15-річний підліток вижив після падіння з вікна на 7-му поверсі

12:02 10.11.2017
На Донеччині 15-річний підліток вижив після падіння з вікна на 7-му поверсі

О 8:56 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. К. Маркса у м. Селидове Донецької області з вікна квартири на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку випала людина. 15-річний хлопець упав на покрівлю прибудованого до будинку магазину.

Рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, спільно зі співробітниками швидкої допомоги наклали шини на постраждалого та за допомогою нош спустили постраждалого з покрівлі магазина до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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