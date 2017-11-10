На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія
На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія
10 листопада о 02:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Семенівка Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода і необхідна допомога рятувальників.
Як з’ясувалося на місці події, водій легкового автомобіля MAZDA не впоровся з керуванням внаслідок чого здійснив зіткнення з бетонною опорою.
Внаслідок ДТП водій загинув. Рятувальники аварійно-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС за допомогою спецобладнання вилучили з понівеченої автівки тіло чоловіка та передали поліції.
Пасажир автомобіля, який на момент зіткнення знаходився у салоні не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області