На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія

10 листопада о 02:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Семенівка Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода і необхідна допомога рятувальників.

Як з’ясувалося на місці події, водій легкового автомобіля MAZDA не впоровся з керуванням внаслідок чого здійснив зіткнення з бетонною опорою.

Внаслідок ДТП водій загинув. Рятувальники аварійно-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС за допомогою спецобладнання вилучили з понівеченої автівки тіло чоловіка та передали поліції.

Пасажир автомобіля, який на момент зіткнення знаходився у салоні не постраждав.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області