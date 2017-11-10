На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія

На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія

12:20 10.11.2017
На Запоріжжі рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія

10 листопада о 02:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Семенівка Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода і необхідна допомога рятувальників.

Як з’ясувалося на місці події, водій легкового автомобіля MAZDA не впоровся з керуванням внаслідок чого здійснив зіткнення з бетонною опорою.

Внаслідок ДТП водій загинув. Рятувальники аварійно-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС за допомогою спецобладнання вилучили з понівеченої автівки тіло чоловіка та передали поліції.

Пасажир автомобіля, який на момент зіткнення знаходився у салоні не постраждав.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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