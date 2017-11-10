У Києві чоловік заснув із недопалком і більше не прокинувся
У Києві чоловік заснув із недопалком і більше не прокинувся
10 листопада о 00:16 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку по вул.Електриків, 30\5.
На виклик одразу ж виїхало відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Пожежа сталась в одній з кімнат трьохкімнатної квартири. Мешканець квартири спав на дивані та, за припущенням, курив, через що сталась пожежа. По прибуттю рятувальники виявили, що займання вже було ліквідовано сином чоловіка, який перебував у сусідній кімнаті.
Під час пожежі виявлено труп чоловіка, 1951 року народження. Внаслідок пожежі пошкоджено диван, килим, покривало, закопчено стіни та стелю.
Причини пожежі встановлюються правоохоронними органами.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві