У Києві чоловік заснув із недопалком і більше не прокинувся

У Києві чоловік заснув із недопалком і більше не прокинувся

12:40 10.11.2017
У Києві чоловік заснув із недопалком і більше не прокинувся

10 листопада о 00:16 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на 1-му поверсі  5-поверхового житлового будинку по вул.Електриків, 30\5.

На виклик одразу ж виїхало відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Пожежа сталась в одній з кімнат трьохкімнатної квартири. Мешканець квартири спав на дивані та, за припущенням, курив, через що сталась пожежа.  По прибуттю  рятувальники виявили, що займання вже було ліквідовано сином чоловіка, який перебував  у сусідній кімнаті.

Під час пожежі виявлено труп чоловіка, 1951 року народження. Внаслідок пожежі пошкоджено диван, килим, покривало, закопчено стіни та стелю.

Причини пожежі встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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