Під час страшної ДТП на Тернопільщині 1 людина загинула та 5 поранені

Під час страшної ДТП на Тернопільщині 1 людина загинула та 5 поранені

18:00 10.11.2017
Під час страшної ДТП на Тернопільщині 1 людина загинула та 5 поранені

О 15:52 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Дзвиняч Заліщицького району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце виклику оперативно направили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік.

По прибуттю встановили, що водій автомобіля «Renault Master», не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із «ГАЗ-53».

Бійці ДСНС виконали ряд заходів, спрямованих на недопущення подальшого займання транспортних засобів, а також, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали їх до рук працівників екстреної медичної допомоги.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості, одна особа загинула.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви запропоноване МВС посилення покарання за водіння напідпитку, а також обмеження швидкості у населених пунктах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.