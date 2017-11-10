Київська поліція шукає свідків смертельної ДТП на шляхопроводі

Столична поліція розшукує свідків автопригоди біля Шулявського шляхопроводу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 29 жовтня 2017 року.Правоохоронці попередньо встановили: близько 06:20 на вулиці Вадима Гетьмана автомобіль «ЗАЗ-Сенз», який рухався у напрямку проспекту Перемоги, навпроти будинку №2 збив пішохода.

Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснив наїзд «Мерседес-Бенц». Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Призначені судові експертизи, проводяться інші слідчі дії для встановлення механізму автопригоди.



Правоохоронці звертаються із прохання до свідків ДТП допомогти у розслідуванні та зателефонувати до слідчого управління за номерами: (044)-271-68-74, 096-00-946-99.



Відділ комунікації поліції Києва

Ірина Левченко