На Харківщині брат вдарив ножем брата, та відповідатиме за вбивство

Близько 20:25 зі служби «102» до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації доставлено чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що 40-річний чоловік проживав разом зі своїм 39-річним братом в місті Лозова. Між ними виникла сварка через реєстрацію у квартирі. Під час сварки молодший брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кухонним ножем наніс удар у живіт старшому брату. Постраждалий звернувся за допомогою до сусідів. Наступного дня чоловік помер у реанімаційному відділенні.

У скоєнні злочину працівники поліції в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 39-річного брата потерпілого.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області