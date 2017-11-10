На Харківщині брат вдарив ножем брата, та відповідатиме за вбивство

На Харківщині брат вдарив ножем брата, та відповідатиме за вбивство

23:30 10.11.2017
На Харківщині брат вдарив ножем брата, та відповідатиме за вбивство

Близько 20:25 зі служби «102» до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації доставлено чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що 40-річний чоловік проживав разом зі своїм 39-річним братом в місті Лозова. Між ними виникла сварка через реєстрацію у квартирі. Під час сварки молодший брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кухонним ножем наніс удар у живіт старшому брату. Постраждалий звернувся за допомогою до сусідів. Наступного дня чоловік помер у реанімаційному відділенні.

У скоєнні злочину працівники поліції в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 39-річного брата потерпілого.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви запропоноване МВС посилення покарання за водіння напідпитку, а також обмеження швидкості у населених пунктах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.