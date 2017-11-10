На Запоріжжі автомобіль врізався у стовп, є загиблі та поранені

10 листопада о 02:30 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Семенівка Мелітопольського району.

Водій автомобіля «Мазда», рухаючись по вулиці Садовій, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на залізобетонну опору. Внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих травм 18-річний водій, мешканець Мелітопольського району, загинув на місці події. Пасажир автомобіля – місцевий мешканець 1999 року народження – з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області