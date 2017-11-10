На Прикарпатті чоловіка затримали за підозрою у вбивстві літнього батька

До Рожнятівських правоохоронців надійшло повідомлення від фельдшера місцевого лікувального закладу, який повідомив, що 39-річний житель с. Дубшари Рожнятівського району, виявив мертвого свого 78-річного батька за місцем його проживання.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, яка в ході першочергових слідчих дій з’ясувала, що син та батько проживали в разом одному будинку. Між ними часто виникали конфлікти, з приводу систематичного вживання потерпілим алкогольних напоїв.

Так, в ході останнього такого конфлікту, син будучи добряче на підпитку наніс численні удари руками та ногами по голові та тілу батькові, внаслідок, яких наступила смерть. Після скоєного підозрюваний вийшов з будинку, а повернувшись виявив тіло батька без ознак життя.

В результаті проведення судово-медичної експертизи, встановлено, що причиною смерті є закрито черепно-мозгова травма, набряк та набухання головного мозку, крововилив під оболонку головного мозку.

Підозрюваного у злочині затримано.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області