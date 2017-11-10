На Київщині дружня вечеря закінчилась кривавим вбивством

У селі Грушів, Миронівського району, 48-річний чоловік напідпитку наніс смертельне ножове поранення товаришу по чарці.

Встановлено, що чоловіки «відпочивали» за столом допізна. Чарка за чаркою і між ними виник конфлікт. Коли забракло слів, один з них схопив кухонний ніж і вдарив у груди іншого. Один удар виявився роковим – господар від отриманої травми помер одразу.

Працівники Миронівський відділ поліції ГУНП в Київській області затримали нападника на місці злочину. Ним виявився 47-річний місцевий житель. Він зізнався у скоєному і надав правдиві докази. Чоловіка у порядку ст. 208 КПК України поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Під час проведення огляду місця події у якості речового доказу вилучено кухонний ніж.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області