Чотирьох жителів Луганщини засуджено за зухвалий розбійний напад

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу, вчиненого групою осіб, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року у Кремінському районі четверо молодиків вчинили розбійний напад, поєднаний із проникненням у житло. Діючи за попередньою змовою, зловмисники проникли на територію домоволодіння та з метою подолання опору з боку власника будинку заподіяли йому тілесні ушкодження.

Внаслідок своїх протиправних дій злочинці незаконно заволоділи мобільним телефоном та грошовими коштами потерпілого у розмірі 14 тис грн. Після чого, зв’язавши потерпілого, залишили місце злочину.

Кремінським судом Луганської області розбійників визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, та призначено покарання від 7 до 10 років позбавлення волі кожному з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області