На Луганщині суд обрав захід двом молодикам, які забили людину на смерть

Лисичанською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заподіяння умисних тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини (ч. 2 ст. 121 КК України) та вчинення хуліганських дій групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Встановлено, що в денний час доби, під час вживання спиртних напоїв компанією осіб, між останніми виник конфлікт, який пізніше переріс у бійку. Після чого, двоє молодиків, не реагуючи на зауваження сторонніх осіб щодо припинення хуліганських дій, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, продовжували наносити тілесні ушкодження по голові та тулубу потерпілого. В подальшому від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час ухвалою слідчого судді до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Санкція ч. 2 ст. 296 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років, санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області