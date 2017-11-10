Водія, який скоїв смертельну ДТП, судитимуть на Донеччині

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно 42-річного мешканця м. Красногорівки за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 (вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

18 вересня поточного року водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем марки «ВАЗ - 21063» та рухався по проїжджій частині у м. Курахове Мар’їнського району з перевищенням встановленої швидкості руху в населеному пункті.

Обвинувачений, діючи в порушення вимог правил дорожнього руху України, своєчасно не вжив заходів до зниження швидкості, в результаті чого передньою частиною кузова транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода та з місця ДТП втік.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 41-річному пішоходу були заподіяні тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області